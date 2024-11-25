تكنولوجيا: Oppo تكشف النقاب عن هواتف Reno13 وReno13 Pro التي تنطلق بمعالج Dimensity 8350 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت هواتف Reno13 وReno13 Pro اليوم بشكل رسمي في حدث عقد اليوم في السوق الصيني، وهما أولى الإصدارات المميزة برقاقة Dimensity 8350 الجديدة من MediaTek.

تضم هواتف Reno13 الجديدة من Oppo رقاقة الشركة المخصصة X1 والتي تستهدف تعزيز آداء الإصدارات الجديدة في الإتصال اللاسلكي، كما يدعم الهاتفين معايير IP69 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تأتي الهواتف بمستشعر IMX890 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يأتي Reno13 Pro بمستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، ببعد بؤري 85مم، ودعم التكبير البصري حتى 3.5مرة، ويدعم الهاتفين تسجيل فيديو بدقة 4k عند 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً يتميز هاتف Reno 13 بشاشة AMOLED بحجم 6.59 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، بينما يأتي هاتف Reno13 Pro بحجم شاشة 6.83 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، ويتوسط الشاشة في كلا الهاتفين كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر ضوئي مدمج في الشاشة لإستشعار البصمة.

وتطلق Oppo الإصدارات الجديدة بنظام تشغيل Android 15، وواجهة ColorOS 15، ويضم الإصدار الرئيسي بطارية بقدرة 5600 mAh، بينما يضم إصدار Pro بطارية بقدرة 5800 mAh، ويدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

كما يتوفر هاتف Reno13 بألوان الأسود، والأزرق وأيضاً البنفسجي، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 372 دولار.

أيضاً تقدم Oppo هاتف Reno13 Pro بألوان الأسود، والوردي، والبنفسجي، ويتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 470 دولار.

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