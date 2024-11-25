تكنولوجيا: تيسلا تسخر من تقرير حوادث التصادم مستشهدة باختبارات السلامة للطراز 3 وY

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ردًا على تقرير حديث كشف عن أن سيارات تيسلا تسجل أعلى معدل حوادث مميتة بين جميع السيارات على الطريق، خرج كبير مهندسي تيسلا، لارس مورافي، ليؤكد أن هذا التقرير غير دقيق.

قام التقرير بتحليل بيانات من قاعدة بيانات نظام الإبلاغ عن تحليل الوفيات الفيدرالية الأمريكية (FARS) التي تحتفظ بها NHTSA، وتحديد حوادث السيارات بين موديلات 2018-2022 التي أدت إلى وفيات للسائقين أو الركاب.

ووفقًا للتقرير، سجلت تيسلا أعلى معدل وفيات في حوادث الاصطدام بين جميع السيارات التي تم تحليلها. في حين كانت سيارة Hyundai Venue هي الأكثر خطورة من حيث حوادث الوفيات، سجل الطراز S من تيسلا ضعف متوسط ​​معدل الحوادث المميتة، في حين سجل الطراز Y الأكثر شهرة من تيسلا ما يقارب أربعة أضعاف المعدل المتوسط، مما وضعه في قائمة أخطر 10 سيارات في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، أشار مورافي إلى أن مقارنتها مع شركات السيارات الأخرى غير دقيقة. وأوضح أن تيسلا لا تبيع إلا موديلين من السيارات، بينما تقدم شركات أخرى عددًا أكبر من النماذج، مما يساهم في توزيع البيانات بشكل غير عادل.

وأضاف ايضًا أن حسابات التقرير ليست صحيحة، مشيرًا إلى أن “بيانات اختبار التصادم حقيقية”، وأن سيارات تيسلا تعتبر من بين الأكثر أمانًا.

وأكد أن تيسلا قطعت أكثر من 7 مليارات ميل على الطرق في الولايات المتحدة بحلول نهاية 2022، ما يعزز بيانات السلامة التي تم تحقيقها من خلال اختبارات التصادم، رغم وجود العديد من الأسباب الأخرى التي قد تساهم في حوادث الطرق.

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