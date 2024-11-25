تكنولوجيا: شاومي تكشف عن بعض التفاصيل الجديدة حول هاتفها القادم Redmi Note 14 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شاومي اليوم تفاصيل جديدة حول إصدارها المرتقب Redmi Note 14 Pro Plus، وذلك قبل إنطلاق حدث الشركة رسمياً في 9 من ديسمبر.

تعقد شاومي مؤتمر في 9 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Redmi Note 14 في أسواق جديدة، ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت حتى الآن خطط شاومي لدعم هاتف Note 14 Pro Plus بكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بطبقة حماية من “Corning Gorilla Glass Victus 2″، على أن يتميز بشاشة AMOLED بتصميم منحني، وينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان التي تتضمن الأسود ولون بنفسجي بتصميم يحاكي الجلد “vegan”،

وتؤكد التفاصيل التي نشرت حتى الآن على أن هاتف Redmi Note 14 Pro Plus يأتي بتصميم يحاكي النموذج الذي قدم في السوق الصيني خلال الفترة الماضية.

يذكر أن النموذج الخاص بالسوق الصيني من الهاتف جاء بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1220 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً يضم الهاتف معالج Snapdragon 7s Gen 3، وبطارية بقدرة 6200 mAh.

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