تكنولوجيا: عينات كاميرا iQOO 13 من دبي تُظهر الأداء المتميز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيبدأ طرح iQOO 13، الذي أُطلق في الصين في أكتوبر، عالميًا قريبًا، حيث سيُطرح لأول مرة في الهند في 3 ديسمبر. يعمل الهاتف بشريحة Snapdragon 8 Elite.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل. تستخدم الكاميرا الأساسية مستشعر Sony IMX921 بفتحة f/1.88 وتدعم OIS وEIS، مع إمكانية تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل و4K حتى 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

كما ان الكاميرا المقربة أيضًا تأتي بدقة 50 ميجابكسل وهي تستخدم مستشعر Sony IMX816 مع تقريب بصري 2x، بينما الكاميرا فائقة الاتساع تستعمل مستشعر سامسونج S5KJN1SQ03.

دعيت iQOO الصحفيين إلى مؤتمر في دبي الأسبوع الماضي حيث حصلنا على الهاتف واختبرنا الكاميرا. تم التقاط بعض الصور في ضوء النهار باستخدام الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل في وضع الصورة الافتراضي (12.6 ميجابكسل)، بالإضافة إلى صور في وضع الدقة العالية.

وتم تجربة ميزة Snapshot لتصوير سيارات BMW M Motorsport على مضمار دبي أوتودروم، حيث تمكنا من الوصول إلى سرعة 229 كم/ساعة في سيارة BMW M4 كومبيتيشن.

المصدر