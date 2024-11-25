أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن "وقف إطلاق النار في لبنان أولوية بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن"، في وقت يتزايد فيه الحديث عن قرب وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
وأوضح أن "الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة لكن لا تطور يمكن الحديث عنه"، مضيفا "المبعوث آموس هوكشتاين عاد إلى واشنطن بعد نقاشات بناءة ونحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار".
وكشف البيت الأبيض "أننا وصلنا إلى نقطة في نقاشاتنا تدفعنا للاعتقاد أن المباحثات تسير بطريق إيجابي جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: نعتقد أن مباحثات وقف إطلاق النار في لبنان تسير بطريق إيجابي جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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