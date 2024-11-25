تكنولوجيا: MediaTek تعلن رسمياً عن رقاقة Dimensity 8350 التي تدعم سلسلة Reno13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MediaTek اليوم بشكل رسمي عن رقاقة Dimensity 8350 التي تأتي بآداء يحاكي رقاقة 8300، والتي تدعم سلسلة هواتف Oppo Reno13.

تنطلق رقاقة Dimensity 8350 بدقة تصنيع 4 نانومتر، بعدد 8 من الأنوية، على أن تأتي نواة Cortex-A715 الرئيسية بسرعة 3.35GHz، كما يختلف هذا الإصدار عن رقاقة 8300 السابقة في محرك “StarSpeed” الجديد المخصص للألعاب، والذي يدعم إستهلاك أقل للطاقة في تشغيل الألعاب بنسبة 10% مع تعزيز آداء وسرعة الإطارات بنسبة 24%

أيضاً ينطلق معالج Dimensity 8350 بعدد 4 من أنوية Cortex-A715 مع 4 من أنوية Cortex-A510، بينما تتميز الرقاقة بكرت الشاشة Mali-G615 MC6.

ويدعم المعالج 4 قنوات في ذاكرة LPDDR5X العشوائية بسرعة 8533 ميجابت لكل ثانية، كما يدعم معايير UFS 4.0 في سعة التخزين، ولمهام الذكاء الإصطناعي تأتي الرقاقة بوحدة المعالجة العصبية MediaTek NPU 780.

أيضاً تدعم الرقاقة تقنية البلوتوث 5.4، وWi-Fi 6E، ويمكن للرقاقة أن تدعم شاشة بمعدل تحديث 180Hz بجودة عرض، أو شاشة بجودة عرض WQHD+ ومعدل تحديث 120Hz.

وللكاميرة تقدم رقاقة Dimensity 8350 دعم لمستشعر بدقة يصل إلى دقة 320 ميجا بيكسل، أو ثلاثة مستشعرات بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تدعم أيضاً تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

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