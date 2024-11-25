أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أننا "حققنا تقدما كبيرا لكن لم نصل بعد لاتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان".
وفي وقت سابق من اليوم، علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.
وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: حققنا تقدما كبيرا لكن لم نصل بعد لاتفاق لوقف إطلاق النار بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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