شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3735 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4268.5 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3912.75 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى: 3735 جنيها للبيع، و3705 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3201.5 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2490 جنيها للبيع، و2470 جنيها للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2134.25 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29880 جنيها للبيع، و29640 جنيها للشراء.