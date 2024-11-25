مركز "آشر" للإبتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس عرض مشاريع شركات ناشئة لبنانية مميزة

عرض مشاريع شركات ناشئة في جامعة الروح القدس... حلول مبتكرة في الاستدامة والتكنولوجيا

نظّم مركز آشر للإبتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك يومًا بعنوان "Idealab Demo Day" بنسخته الثالثة، لعرض مشاريع 10 شركات ناشئة لبنانية مميزة، حوّلت أفكارها إلى أعمال مبتكرة في غضون أشهر قليلة، بالشراكة مع مؤسسة بيريتك وبتمويل مشترك من سفارة هولندا في لبنان، وذلك عبر تطبيق زوم على الإنترنت.

وأشارت مديرة مركز آشر في الجامعة نانسي صليبا، الى أنه "رغم الظروف الصعبة، يُعتبر هذا الحدث علامة أمل للبنان. لقد عملت فرق الشركات الناشئة العشرة بجد لمدة ثلاثة أشهر، مما يبرز قدرة الابتكار والطموح على الازدهار رغم التحديات". وأكدت فخرها بجهود أعضاء هذه الفرق وشغفهم، ودعتهم للتألق في هذا اليوم".

ثم تخلل النشاط عرضًا قدّمته كل شركة من هذه الشركات الناشئة، بما في ذلك خمس فرق من جامعة الروح القدس، ابتكرت حلولًا في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا النظيفة، الطاقة الخضراء، التكنولوجيا الصحية، إعادة التدوير، وإدارة النفايات.

تمكّن المشاركون من استكشاف حلول مبتكرة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا. وقد مثّل النشاط أيضًا فرصة مميّزة للمغامرين الجدد للتعرّف على طرق الانضمام إلى مجموعة Idealab القادمة.