"حزب الله": في يوم واحد أطلقنا 350 صاروخا تجاه إسرائيل بينها 17 على تل أبيب ودمرنا 6 دبابات

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" صورة أشار فيها إلى أنه في يوم واحد أي يوم أمس الأحد، أطلق 350 صاروخا تجاه إسرائيل بينها 17 على تل أبيب وتم تدمير 6 دبابات.

وأوضح أن 4 ملايين إسرائيلي دخلوا الملاجئ.

وأمس نفذ حزب الله 51 عملية في رقم قياسي لعملياته اليومية ضد إسرائيل منذ بدء الحرب.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.