شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. "دوريات المجاهدين" تقبض على شخص لترويج الحشيش وأقراص طبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجه (131) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في شحنة مواد غذائية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (144) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3,000). التعامل مع البلاغات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

