قصة تقديم أحمد سعد أغاني أعمال شقيقه عمرو قبل سيد الناس

مشاركة أحمد سعد بالغناء في تترات مسلسلات شقيقه

أبطال مسلسل "سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - وقع اختيار صنّاع مسلسل "" للفنانوالمُقرر عرضه في، على الفنان أحمد سعد لغناء تتر العمل، وكذلك رباعيات خلال الحلقات؛ حيث يصل عددها إلى 11 أغنية قصيرة موزّعة على مدار أحداث العمل.ليستمرفي التعاوُن مع شقيقهبالغناء خلال أعماله؛ خاصة وأن الأغاني التى يقدّمها أحمد دائماً معه، تحقق نجاحاً كبيراً وتساهم في انتشار الأعمال بشكل أكبر.اعتاد عمرو سعد على الاستعانة بشقيقه أحمد سعد لغناء أغاني وتترات أعماله، وذلك منذ فيلم "دكان شحاتة" الذي تم عرضه عام 2009؛ حيث غنّى أحمد أغنيته الشهيرة "مش باقي مني"، وبعد هذا الفيلم قدّم أحمد سعد أغاني معظم مسلسلات شقيقه عمرو سعد تقريباً؛ حيث قام أحمد سعد بغناء تتري البداية والنهاية لمسلسل "مملكة الجبل" عام 2010.وفي العام التالي، غنّى أحمد سعد أغنية تتر مسلسل "شارع عبد العزيز" الجزء الأول، وجاءت بعنوان: "ادعولي في الحرم" التي حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً وقتها. وفي عام 2016 قدّم عمرو سعد واحداً من أنجح مسلسلاته وهو "يونس ولد فضة"، الذي دارت أحداثه في إطار صعيدي، وغنّى أحمد سعد تتر البداية وخلال الأحداث قدّم سعد أغنية "بحبك يا صاحبي"، التي تعَد من أبرز أغاني أحمد في مشواره.وغنّىأيضاً أغنية ضمن أحداث مسلسل "بركة" الذي قام ببطولته شقيقه عمرو سعد عام 2016، وجاءت الأغنية بعنوان: "أنت ابن أبوك"، وبعد ذلك تعاون الشقيقان مجدداً في مسلسل "ملوك الجدعنة" عام 2021، الذي غنّى في أحداثه أغنية "كل يوم".وفي مسلسل "توبة" عام 2022، غنّى أحمد سعد رباعيات خلال الحلقات، منها: "بعدت، خلصت حياتي، يا ريت ترجع، بتوحشيني".استكمل تعاونه بالغناء في أعمال شقيقهوذلك خلال مسلسل "الأجهر" عام 2023؛ حيث غنّى سعد في الأحداث أغنية بعنوان: "منستهوش".اقرأي أيضاً فنانون يتعاونون مع مخرجين لأول مرة في رمضان 2025: أبرزهم عمرو سعد وريهام حجاجمسلسل "سيد الناس" يدور في إطار اجتماعي شعبي، والعمل مكوّن من 30 حلقة، ومن بطولة: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا. وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح. وإخراج محمد سامي.ويعودلمنافسات دراما رمضان بعد غياب عن موسم 2024، وذلك بعدما قدّم آخر أعماله مسلسل "الأجهر" في 2023، والذي شارك في بطولته: درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، نورالنبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبوسريع، وندى بهجت. ومن إخراج ياسر سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».