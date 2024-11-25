هنا شيحة تكرر تعاونها مع محمد هنيدي في رمضان 2025

هنا شيحة مع هنيدي للمرة الثانية بعد "أرض النفاق"

https://www.instagram.com/p/BeNctj9Adwm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BeNctj9Adwm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BeNctj9Adwm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - يواصل القائمون على مسلسل "" للفنانوتأليف، والمقرر عرضه في، إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء النصوير خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل حسب الخطة التي وضعها مخرج العمل وائل فرج.وعلمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل ""، وقع اختيارهم على الفنانة هنا شيحة لتقديم دور البطولة النسائية أمام محمد هنيدي بعدما كان هناك هناك ترشيح للفنانة ليلي علوي ولكنها اعتذرت، أما هنا فوافقت على بطولة العمل لتكرر بذلك تعاونها مع هنيدي في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "" الذي تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال هنيدي في الدراما التليفزيونية.يمكنكِ قراءة.. قائمة نجوم الكوميديا في موسم دراما رمضان 2025وقدمتآخر أعمالها في الدراما، حكاية "" من مسلسل "55 مشكلة حب" وشاركها في بطولتها نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى، إنتاج أحمد عبد العاطى.أما في دراما رمضان فكان آخر ظهور للفنانة هنا شيحة خلال مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث شاركت في بطولة العمل إلى جانب:خالد النبوى، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، سلمى أبو ضيف، نور النبوي، اسلام جمال، شريف حافظ، ا وقصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.إقرأي أيضاً.. سبعة مسلسلات تدخل مواقع التصوير مبكراً للعرض في رمضان 2025ويعود محمد هنيدي بـ "" إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل الاسم نفسه عام 1968، وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني، وإخراج فطين عبدالوهاب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».