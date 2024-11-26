شكرا لقرائتكم خبر عن عودة راسل كرو إلى الحياة في الجزء الثاني من "Gladiator".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى ريدلي سكوت، عن أن النجم راسل كرو كان من المفترض أن يعيد تمثيل دوره في الجزء الثانى لفيلم Gladiator الذي ألغي تصويره، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في الفيلم الذى طرح عام 2000، جسد كرو شخصية ماكسيموس، وهو جنرال روماني تحول إلى مقاتل شجاع في الكولوسيوم ويموت في نهاية الفيلم، ومع ذلك، وفقًا لريدلي سكوت، أراد كرو العودة إلى تكملة مخطط لها، والتي كان الموسيقي نيك كيف يكتبها في ذلك الوقت.

تذكر سكوت لـ موقع PEOPLE قائلاً: "حاولت أنا وراسل القيام بذلك منذ حوالي 18 عامًا، وجعلت نيك كيف يكتب السيناريو وكنت أقول لراسل، "لكنك ميت"، وقال، "أعلم أنني ميت ولكننى أريد أن أعود من بين الأموات".

ثم قال سكوت إن الحل البديل الذي توصل إليه كيف لإحياء ماكسيموس الذي يلعب دوره كرو كان من خلال "بوابة": "كانت الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الذهاب إلى معركة أخرى ومن خلال محارب يحتضر، يعود إلى روح المحارب، لذا فهذه هي بوابته"

وفقًا لتقرير صدر عام 2018 من هيئة الإذاعة البريطانية، فإن فيلم Gladiator II لنيك كيف كان سيبدأ مع ماكسيموس في الحياة الآخرة، حيث يلتقي بالعديد من الآلهة الرومانية الساقطة، ويطلبون منه قتل الإله هيفايستوس وفي المقابل سيجتمع مع زوجته وابنه المتوفين، في مرحلة ما أثناء رحلته، يعود ماكسيموس إلى عالم الأحياء، بعد حوالي عقدين من وفاته.