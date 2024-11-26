شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يكرم ناهد السباعى فى دورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة عن تكريم النجمة "ناهد السباعي" ومنحها البرج الذهبى عن مشوارها الفنى.

ويأتي هذا التكريم خلال فعاليات افتتاح الدورة السادسة من المهرجان يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير هذا العام فى دورته السادسة، عدد من الأفلام القصيرة من مختلف الدول كعرض عالمي أول خلال فعاليات المهرجان.

يقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة هذا العام من 16 ديسمبر وحتى 21 من نفس الشهر.