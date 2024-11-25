آخر تطورات حالة مي عز الدين بعد وفاة والدتها وموقفها من العزاء

مي عز الدين لا تريد تصديق وفاة والدتها

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هكذا وصفت مي عز الدين علاقتها بوالدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - تعيش الفنانةأياماً صعبة بعد وفاة والدتها التي غيبها الموت مساء يوم الجمعة الماضي 22 نوفمبر بعد صراع مع المرض، ما تسبب في تعرض مي لصدمة عصبية ونفسية شديدة جعلتها تغيب عن حضور حنازة والدتها التي تم تشييعها، بحضور تامر حسني وعدد آخر من الفنانين.وكشف مصدر مقرب من مي عز الدين لـ "" عن آخر تطورات حالتها، موضحاً أنها مازالت تعانى من الصدمة وتناول المهدئات ولا تريد تصديق أن والدتها قد رحلت عن عالمنا، وذلك بسبب ارتباطها وتعلقها الشديد بها، لاسيما وأن والدة مي كانت تلازمها في كل مكان تذهب له حتى أماكن التصوير، لدرجة أنها كونت صداقات كبيرة من داخلبحكم تواجدها الدائم مع ابنتها مي.يمكنكِ قراءة.. من بينهم فيروز ومي عز الدين ونور الشريف مشاهير بأسماء مختلفة عما نعرفها.. إليكم أسماؤهم الحقيقيةوأضاف المصدر أنرغم ملازمتها لوالدتها في المستشفى خلال الأسابيع الماضية، وتدهور حالة الوالدة الصحية في الأيام الأخيرة ودخولها في غيبوية إلا أنها لم تكن مهيئة لاستقبال خبر وفاتها ولذلك بمجرد معرفتها بالخبر أصيبت بحالة انهيار عصبي وأعطاها الطبيب حقن مهدئه وبقيت في منزلها وقت الجنازة، حتى أنها ترفض استقبال أصدقائها في منزلها كما قررت عدم إقامة عزاء لوالدتها.وكانتقد تحدثت عن والدتها في لقاءٍ تليفزيوني سابق، وأكدت أنها صديقتها المقربة وأكثر شخص تشعر بثقة وراحة نفسية في تواجدها معها، لافتة:" أنا شخصية صعبة وماما بتستحملني كتير، الست دي شافت المشوار كله، وأنا تعبتها من أول ما الشغلانة المتعبة دي استهوتني، وهي بتيجي تقعد معايا في التصوير، بـ18 ساعة وأكتر، هي مبتسبنيش خالص وأنا مش عايزة أبقى من غيرها، وبكون مرتاحة نفسياً وهي معايا في اللوكيشن".إقرأي أيضاً.. قبل افتتاحها.. التفاصيل الكاملة لمسرحية قلبي وأشباحه في موسم الرياضيذكر أن مي عز الدين قدمت الشهر الماضي عرض مسرحية "" ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وشارك في بطولة العرض عمرو يوسف، سليمان عيد، وحاتم صلاح، وحمدي الميرغني، وإيمان السيد، وإبرام سمير وغيرهم، وهي تأليف طه زغلول، نور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد المحمدي، وإخراج صلاح الجهيني ومحمد نصار.

تدور أحداث المسرحية في إطار رعب كوميدي، أثناء تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، يفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، حيث تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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