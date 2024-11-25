عودة الماضي يربك حسابات صبا مبارك في وتر حساس

صراع الماضي يتجدد

مفاجآت الماضي مستمرة

مسلسل "وتر حساس"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - شهدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والمشوّقة؛ خاصة بعد أن وجدت "سلمى"نفسها أمام العديد من الصدمات التي جاءت لها من الماضي، في ظل تعرُّضها للظلم والمؤامرة التي دبّرتها لها ابنة خالتها. ومن خلال السطور التالية، سوف نتعرّف إلى نوعية الصدمات التي واجهت "سلمى".واجهت "سلمى" صبا مبارك، صدمة لم تكن في الحسبان؛ خاصة عقب تجدُّد صراع الماضي، بعد اعتقادها بأنه تلاشى بسبب مرور سنوات عدة عليه، ولكن يبدو أن اعتقادها كان خاطئاً؛ خاصة عقب ظهور طليقها السابق "علي" بعد سنوات من الغياب، ظن من خلالها الجميع أنه قد فارق الحياة.حيث تزوّجت "سلمى" في الماضي "علي" وأنجبت منه طفلة تُدعى "غالية"، لكن زيجتهما لم تُكلل بالنجاح بسبب اتباع زوجها لعادات خاطئة في الحياة، وهي إدمان المواد المخدرة، رغم محاولات "سلمى" المستمرة لإبعاده عنها. ففي كل مرة تحقق من خلالها الأخيرة خطوة إيجابية وتنجح في إبعاده عن هذا الطريق المدمر، يعود مرة أخرى له؛ مما جعل سلمى تتخذ موقفاً حاسماً؛ فطلبت منه الطلاق لكي تستطيع تربية ابنتها في أجواء سويّة.عودة "علي" للصورة مرة أخرى لم تأتِ بمحض الصدفة، بينما الحقيقة التي لا تعرفها سلمى، هي أن عودته وراءها كاميليا (إنجي المقدم) ضمن مخططاتها للانتقام منها."صدمة تلو الأخرى" جملة قريبة من الأحداث التي تمر بها "سلمى"؛ خاصة بعد أن قرر "الماضي" مواصلة مفاجآته. فبعد صدمة زوجها السابق "علي"، تتفاجأ في ظل هذه الأجواء الصعبة بظهور رجل آخر لم تستعد للقائه أو رؤيته مرة أخرى، ويبدو أنه قادم من الماضي، هذا الأمر يجعل الأحداث القادمة أكثر تشويقاً وإثارة.يمكنكِ قراءة ألغاز وجمل محيّرة: بطلات مسلسل موعد مع الماضي يُروّجن للعمل بهذه الطريقةمسلسل "" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة تجميل وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" مكوّن من 45 حلقةً، وهو من بطولة: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمي، تميم عبده، هاجر عفيفي، محمد العمروسي، محمد علي رزق، تقى حسام، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، ميرنا نديم، مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

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