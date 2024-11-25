تدشين سلطنة عُمان جوهرة العرب في لندن بحضور الأمير ويليام والأمير ذي يزن بن هيثم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - الأمير ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ولي عهد سلطنة عُمان، والأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا، التقيا اليوم؛ للاحتفال بتدشين مشروع الرحلة الاستكشافية "⁧‫سلطنة عُمان جوهرة العرب" في العاصمة البريطانية لندن.

الأمير ويليام والأمير ذي يزن يجتمعان في لندن

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نشر الأمير ويليام، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مجموعة صور يعكس من خلالها لقائه بالأمير ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الشباب والرياضة وولي عهد سلطنة عُمان، والاحتفالية بتدشين مشروع "⁧‫سلطنة عُمان جوهرة العرب"، وجاءت الصور وهما يستمعان إلى المستكشف البريطاني مارك إيفانز وهو يشرح لهما خطوات عمل المشروع المستقبلية.

وعلّق الأمير ويليام على المنشور بقوله: "فخورون بأن نكون رعاة رحلة جوهرة العرب 2025. ستحتفل البعثة بالشباب الرائعين الذين يتصدون للتحديات البيئية. إن إلهام الجيل القادم لتقدير وحماية التنوع البيولوجي الجميل في سلطنة عمان هو قضيتنا".



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مشروع الرحلة الاستكشافية "سلطنة عُمان: جوهرةُ العرب"

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"سلطنة عُمان: جوهرةُ العرب"، مشروع يعيد إحياء رحلة المستكشف البريطاني برترامتوماس عام 1928، عبر صحراء الربع الخالي، ويهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي والطبيعي لسلطنة عُمان، ولتعزيز وعي العالم بأهمية قضايا الاستدامة البيئية، كما يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة عالمية؛ تجمع بين التراث الثقافي والطبيعي، والتزامها بدعم جهود الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الوعي بين الشباب داخل عُمان وخارجها حول قيمة التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي، وكذلك التحديات البيئية التي تواجه البلاد والعالم أجمع، وفقاً لما نشرته صحيفة "عُمان".

موعد انطلاق الرحلة

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في يناير 2025، وسوف تستمر ثلاثين يوماً، ويمتد مسارها بدءاً من رأس الحد شمالاً، وصولاً إلى مدينة صلالة جنوباً، وتجمع الرحلة بين وسائل النقل التقليدية؛ كالإبل، والسير على الأقدام، ووسائل النقل الحديثة؛ كاستخدام سيارات الدفع الرباعي، ويشارك فيها مجموعة من المهتمين البريطانيين إلى جانب شباب عُمانيين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»