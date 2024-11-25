تامر حبيب عن مسلسل 6 شهور: بسيط وذكي 

تامر حبيب عن مسلسل "6 شهور": مفاجأة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - أبدى الكاتب والسيناريستإعجابه الشديد بالحبكة الدرامية لمسلسل ""، واصفاً إياه بـ"الذكي".ووجّه "حبيب" رسالة شكر لكل من أسهم في صناعة هذا المسلسل، مطالباً محبي الأعمال الدرامية الذين لم يشاهدوه بضرورة رؤية حلقاته.ويشارك في بطولة هذا المسلسل عدد من الوجوه الشبابية، منهم نور خالد النبوي، نور إيهاب، فريدة رجب، باهر النويهي، نورا عبد الرحمن، مراد مكرم، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، بسمة نبيل وآخرون، والعمل من إخراج مصطفى صولي، وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام.شارك تامر حبيب متابعيه، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، البوستر الرسمي للمسلسل، وعلّق بالقول: "المسلسل ده مفاجأة ممتعة جداً بجد. بسيط وممتع ومسلي ورشيق وذكي ومعمول بعناية، وصنّاعه محترمينّا كجمهور. شكراً يا كل من ساهم في هذا المسلسل الممتع. وألف مبروك يا كل اسم اتكتب على التتر، وياللي لسه ماشوفتش 6 شهور، اتفرج وأوعدك هاتتبسط قوي زيي كده".

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أبطال المسلسل يتفاعلون مع منشور تامر حبيب

وتفاعل أبطال العمل مع منشور، الذي أشاد من خلاله بفكرة المسلسل، ومنهم الفنان، الذي عبّر عن امتنانه لحبيب بسبب إشادته، قائلاً: "حبيبي"، والفنانة نور إيهاب، والتي قالت: "سعادتنا"، بينما كتبت الفنانة بسمة نبيل تعليقاً آخر جاء كالتالي: "شهادة كبيرة من فنان كبير".ودارت أحداث المسلسل حول "مراد" و"لطيفة" اللذيْن يتنافسان على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».