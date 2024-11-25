كيت ميدلتون تدعو أسر الضحايا والناجين من حادث طعن إلى حفل الكريسماس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - في لفتة إنسانية، دعت أميرة ويلز كيت ميدلتون عائلات الضحايا والناجين من حادث مدينة ساوثبورت إلى حفل الكريسماس"Together at Christmas" الذي تشرف عليه بنفسها، في تقليد سنوي بدأته عام 2021، والمقرر إقامته يوم الجمعة 6 ديسمبر.

وأكد مكتب الأميرة في قصر كنسينغتون أنه بالفعل تمت دعوة العائلات لحضور الحفل الموسيقي في وستمنستر آبي؛ وَفقاً لصحيفة ذا صن. وتهدف أميرة ويلز من هذه الزيارة، التخفيف عنهم لما عاشوه من تجربة مؤلمة ستظل تاركة أثراً نفسياً سيئاً عليهم طوال حياتهم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقابل فيها كيت أسر الضحايا والناجين؛ بل حرَصت على مصاحبة الأمير ويليام في وقت سابق من هذا العام لزيارتهم ومواساتهم في مصابهم.

زيارة أمير وأميرة ويلز أسر حادث الطعن الجماعي

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يوم 10 أكتوبر 2024، زارت أميرة ويلز بصحبة الأمير ويليام منطقة ساوثبورت، وقد جاءت هذه الزيارة لمواساة أسر ضحايا عملية الطعن الجماعي، وقابل الأمير والأميرة أهالي الضحايا بشكل شخصي، بالإضافة لمقابلة معلمتهم التي أصيبت هي الأخرى في الهجوم جرّاء محاولتها لحماية الأطفال.

وفي تعليق سابق بعد الحادث، كان أمير وأميرة ويلز قد نشرا عبْر حسابهما الرسمي على إنستغرام: "نحن كآباء لا نستطيع حتى أن نتخيل ما يشعر به الآن عائلة وأصدقاء ومحبو الضحايا".

اليوم العالمي للصحة النفسية

وأعقبت هذه الزيارة، زيارتهما لمركز المجتمع المحلي لمقابلة المسئولين، والذين كانوا أول من تعامل مع الحادث وقت حدوثه، كما قابلا مسئولي الصحة النفسية الذين يقومون بتقديم الدعم النفسي للعاملين بالمركز بعد تعرُّضهم للتعامل مع هذا الحادث. وتزامنت مقابلتهما مع اليوم العالمي للصحة النفسية، في رغبة من الأمير والأميرة للتعبير عن مدى تأثُّرهما بما يمر به كلٌّ من أهالي الضحايا أو مقدّمي خدمات الشرطة والإسعاف الذين تعاملوا مع الحادث.



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