شكرا لقرائتكم خبر عن لتقديم برامج نوعية للطلبة.. مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى و"موهبة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جامعة أم القرى، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وتستهدف تقديم برامج نوعية للطلبة الموهوبين ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع واكتشاف طاقات الشباب، وتمكينهم وتطوير قدراتهم. بحث فرص التعاون والتنسيق كما تستهدف بحث فرص التعاون والتنسيق في عدد من المجالات المستهدفة، بما يخدم ويحقق أهدافهما المشتركة.

مثل مؤسسة موهبة في توقيع المذكرة نائب الأمين العام لتطوير الأعمال والتواصل عبدالعزيز السبيل.

فيما مثل جامعة أم القرى وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد الزهراني. قبول طلبة موهبة المتميزين وتهدف مذكرة التفاهم إلى قبول طلبة موهبة المتميزين بالجامعة، واستضافة البرامج الإثرائية ودعم ثقافة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والإشراف الأكاديمي على مشروعات الطلبة.

بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتبادل الخبرات ونشر ثقافة الموهبة والإبداع بين الطلبة والمجتمع.

يضاف إلى ذلك دعم البحوث والدراسات والترجمة، في مجال الموهبة وتنظيم المسابقات والمعارض وترشيح المحكمين.