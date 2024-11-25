تقدم المدعي الأميركي الخاص بتحقيقات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، جاك سميث، بطلب رفض القضية المرفوعة ضد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى القضية إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
وعلى الفور رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه "انتصار كبير".
والأسبوع الماضي، وافقت محكمة استئناف أميركية على طلب المحقق الخاص، في قضية حجب دونالد ترامب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2020، بتعليق الإجراءات ضد الرئيس المنتخب.
وبرر المحقق الخاص جاك سميث طلبه بمحاولة إعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثاره إعادة انتخاب ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر المدعي الخاص بتحقيقات ترامب أوصى بوقف الملاحقات ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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