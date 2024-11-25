"يسرائيل هيوم": نتانياهو يجري محادثات مع معارضي اتفاق التسوية مع لبنان ضمن حكومته

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أعرب عن استياء وقلق من تعرض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لانتقادات يمينية ومن بعض أعضاء الليكود".

وكشفت أن "نتانياهو يجري محادثات مع معارضي اتفاق التسوية مع لبنان ضمن حكومته".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.