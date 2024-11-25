أشار مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنه "في حال انقطعت الاتصالات البحرية، هناك مشروع يسمح للدولة اللبنانية ومؤسساتها فقط بالتواصل مع الخارج لاخراج لبنان من الازمة، ويجب تنويع مصادر الاتصالات والامر بحاجة لتمويل وقرار سياسي واستراتيجية كافية".
وذكر أن "شركة Space X تدخل اليوم إلى لبنان كمشغل ثالث من دون قانون ومن المفترض أن يكون المشغل الثالث هو Liban Telecom".
وأضاف "كل الداتا على الـCloud وهناك حماية لحفظ الـIP والتكنولوجيا والخطر الوحيد هو في حال إنقطاع الإنترنت ولم يعد بإمكاننا تقديم الخدمات لزبائننا فهذا ما قد ينهي الشركة كليًا".
وأكد أن "لا موافقة امنية خطية على ستارلينك حتى اللحظة وSpace X اعطى حلاً منطقياً ونحن بانتظار قبول الحل ورقياً".
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: لا موافقة أمنية خطية على "ستارلينك" حتى اللحظة و"Space X" اعطت حلاً منطقياً ونحن بانتظار قبوله ورقيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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