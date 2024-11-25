غارات إسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي البقاع الغربي بسلسلة من الغارات الجوية مستهدفا سهل مشغرة وخراج بلدة زلايا ومنطقة الجبور، ولم يبلغ عن اصابات.

في الجنوب، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي بريقع والزرارية.

واستهدفت غارتان بلدتي رومين بلدة حبوش.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.