"الجديد": برّي تواصل مع ميقاتي وتمنى عليه اعلان الاتفاق من السراي بإسم لبنان وخلال الـ60 يوماً سيتم انتخاب رئيس

أفادت مصادر قناة "الجديد" نقلاً عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن "الاربعاء سيعلن الاتفاق وسيتم ذلك بتوقيت متزامن بين لبنان واميركا واسرائيل معلومات"، لافتةً الى أن "برّي تواصل مع ميقاتي وتمنى عليه اعلان الاتفاق من السراي بإسم لبنان لكون حكومته تمثل حاليا صلاحيات رئاسة الجمهورية".

وكشفت المصادر، أن "الفضل لهذا التوازن في بنود الاتفاق يعود للمقاومين الابطال في الميدان، وخلال الـ60 يوماً سيتم انتخاب رئيس للجمهورية".