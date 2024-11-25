القناة 7 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي: الحرب لم تنته ووقف إطلاق النار سيتم اختباره في الميدان

نقلت القناة 7 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي، أن "الحرب لم تنته ووقف إطلاق النار سيتم اختباره في الميدان".

هذا وزعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن "حرية إسرائيل في التصرف في لبنان مضمونة بموجب ضمانات أميركية".

في وقت سابق، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "من المتوقع التصديق غدا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله بضغط من القيادة العسكرية".

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على الإسرائيليين غدا".

وكانت قد علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.

وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.