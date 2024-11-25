شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساءً.. أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار جدة

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.وتشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.كما هطلت اليوم، أمطار على أنحاء متفرقة من محافظة جدة.وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتى تبوك والجوف، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.