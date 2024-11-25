شكرا لمتابعة خبر عن الوالد القائد الملك سلمان وولي العهد يهنئان ياماندو أورسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والرقي.