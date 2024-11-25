شكرا لمتابعة خبر عن فرحة مواطن بعد هطول أمطار على جدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غمرت مشاعر الفرحة مواطن بعد هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة اليوم.

ودفعت الفرحة المواطن للخروج من منزله والوقوف تحت الأمطار وتوثيق مقطع فيديو يشرح فيه أجواء منطقته.

وقال المواطن إن الأمطار كانت غزيرة بخلاف ما توقعه البعض بعدم هطول الأمطار، مشيرا إلى أن المطر في جنوب وشرق جدة.

وأكد المواطن أنه سعيد بهطول هذه الأمطار، وأكمل فرحته بالغناء والرقص بطريقة طريفة فرحا بالأمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم من أمطار مصحوبة بشبه إنعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية في محافظة جدة.