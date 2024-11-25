طقس المساء.. أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة

تحويل الدراسة عن بُعد

أعلنت جامعة جدة، تحويل الدراسة المسائية "عن بعد" لليوم الإثنين، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة، إن القرار يسري على مقراتها في جدة، وفروعها في محافظتي خليص و الكامل وتأجيل جميع الاختبارات لوقت لاحق.