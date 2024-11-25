شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال ساعات المساء، تستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الاثنين.
ويشمل التنبيه بحرة والجموم والعاصمة المقدسة.
تشهد محافظة جدة أمطارًا متوسطة ورياح شديدة فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار مصحوبة بشبه إنعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية في محافظة جدة.
ويشمل التنبيه بحرة والجموم والعاصمة المقدسة.
التأثيرات المصاحبة للأمطارويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
تحويل الدراسة عن بُعد
أعلنت جامعة جدة، تحويل الدراسة المسائية "عن بعد" لليوم الإثنين، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الجامعة، إن القرار يسري على مقراتها في جدة، وفروعها في محافظتي خليص و الكامل وتأجيل جميع الاختبارات لوقت لاحق.
طقس جدة
تشهد محافظة جدة أمطارًا متوسطة ورياح شديدة فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار مصحوبة بشبه إنعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية في محافظة جدة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة ظهراً .