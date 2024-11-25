شكرا لقرائتكم خبر عن إحبط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بعسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
#حرس_الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر. #الحرب_على_المخدرات— حرس الحدود السعودي (@BG994) November 25, 2024
#بالمرصاد pic.twitter.com/P9ZeAI4quF
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.