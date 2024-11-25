"حزب الله" نشر مشاهد لمقاتليه الجرحى في الجبهة تحت عنوان "رغم الجراح حاضرون في الميدان"

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد لمقاتليه الجرحى خلال مشاركتهم في مواجهة الجيش الإسرائيلي، تحت عنوان "رغم الجراح... حاضرون في الميدان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.