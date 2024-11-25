افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بانه "بعد ورود خبر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلامية اخرى مفاده بان اهالي برج الملوك يناشدون مركز الجيش اللبناني في البلدة عدم اخلائه، تم التواصل مع رئيس بلدية برج الملوك ايلي سليمان الذي تفى الخبر، ومؤكدا انه "عار من الصحة"، وان الجيش اللبناني لا يزال في مركزه وليس هناك من اخلاء ولا انسحاب، فاقتضى التوضيح".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية برج الملوك: الجيش اللبناني لم ينسحب من البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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