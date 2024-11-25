وصول طائرة المساعدات القطرية الـ19 الى بيروت

وصلت بعد ظهر اليوم الى مبنى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، طائرة مساعدات طبية قطرية، وكان في استقبالها على أرض المطار، المدير العام لوزارة الصحة بالانابة فادي سنان ووفد من الوزارة في حضور السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري.

ولفت السفير القطري، الى أن "هذه الطائرة هي الرقم 19 تصل الى لبنان وتحمل 130 طنا و80 بالمئة منها هي مساعدات طبية حسب طلب الحكومة اللبنانية، ونحن على تنسيق مباشر معها بخصوص الشحنات"، معلنا عن "وصول الشحنة الـ 20 الخميس المقبل".

وأشار الى ان "حكومة دولة قطر مستمرة في تنظيم المساعدات الى اخواننا في لبنان"، لافتا الى ان "مجموع المساعدات القطرية للبنان بلغ الى اليوم 895 طنا"، مؤكدا ان "حمولة طائرات القوات الجوية القطرية الاميرية المخصصة للبنان ضخمة جدا".

بدوره شكر سنان الحكومة القطرية على المساعدة الدائمة للبنان، وأمل "ان تكون هذه الشحنة الأخيرة قبل وقف العدوان على لبنان وان تكون قطر دائما الى جانبه كما عودتنا في إعادة إعمار لبنان".

وقال "نحن بحاجة الى كل أنواع المساعدات وخصوصا في ما يتعلق بالجرحى وكذلك مساعدات للنازحين الى المدارس ومراكز الايواء، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء، ونحن نعمل في الوزارة لتفادي تفشي الأمراض".