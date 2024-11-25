المرتضى: العدو استهدف المعلم الأثري في شمع ويهدّد موقع صور البحري الاثري المدرج على اللائحة المعززة وفق اتفاقية لاهاي

أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الى ان "أعداء الإنسانية الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقد وجبان للحجر والبشر، اقدموا اليوم على استهداف المعلم الأثري في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحري الاثري، علما بأن الموقعين هما من المواقع المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي بموجب القرار الذي صدر مؤخرا عن منظمة الأونيسكو بناء على طلب وزارة الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفد من المديرية العامة للآثار".

ولفت المرتضى، الى ان "هذا التحدي السافر لقرار منظّمة الأونيسكو يحقّق جرائم حرب على اساسها سوف يتم ملاحقة المرتكبين امام المحكمة الجنائية الدولية".

وذكر أنه "على اثر ما تقدم، تواصل الوزير مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومع السفير اديب ونسّقوا الخطوات اللازم اتباعها لابلاغ الاونيسكو بهذه الارتكابات ولتحضير الشكاوى. كما كلّف المدير العام للآثار بتحضير التقرير اللازم ورفعه عبر السفير اديب الى المراجع الدولية المعنية".