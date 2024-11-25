أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن "ثمة تسجيلاً صوتياً يتم التداول به عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن الدفاع المدني قد أخلى الياته وعناصره من محلة رأس النبع بسبب غارة إسرائيلية مرتقبة ستطال المنطقة"، مؤكدةً أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني نفى ما يتم تداوله عن إخلاء آلياته وعناصره من محلة رأس النبع بسبب غارة إسرائيلية مرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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