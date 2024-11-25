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الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في حارة حريك والغبيري

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هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ في منطقتي حارة حريك والغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب في تهديده باخلاء المباني التي حددها في خرائط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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