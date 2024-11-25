نجلاء الودعاني تخلع الحجاب-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفاشينيستا السعودية نجلاء الودعاني المتابعين بـ ظهورها من دون حجاب، الأمر الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد ظهرت بـ صورة وهي تقف في أحد الشوارع من دونه، ما اثار استغراب من يتابعها.
صورتها انتشرت كثيرا عبر الصفحات، وهناك من دافع عنها.
على صعيد آخر كانت قد شاركت نجلاء الودعاني صورة في السابق لابنتها لينا، وظهرت المولودة نائمة في السرير بملابس من اللون الوردي الفاتح وعلقت الودعاني على الصورة: "أنا لينا...وعمري 7 أيام".
وتلقّت حدينها الكثير من التعليقات من قبل المتابعين.
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