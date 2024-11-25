هذا ما قالته هاندا أرتشيل عند عودتها من مصر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للنجمة التركية هاندا أرتشيل مع حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي وذلك في المطار لحظة عودتهما من مصر.

وعن سفرها قالت هاندا: "لم يكن الجو حار كثيرًا، كانت الأجواء جميلة"، كما انها التقت بمعجبة والتقطت معها صورة تذكارية.

على صعيد آخر كانت قد احتفلت هاندا أرتشيل بعيد ميلادها في مصر، وذلك برفقة حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي، وقد انتشرت صورة رومانسية لهما، وأمامهما ورودا حمراء.

وتلقّت هاندا الكثير من المعايدات من قبل المتابعين.



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