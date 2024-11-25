أمينة خليل تناقش قضيّة حسّاسة في رمضان ٢٠٢٥

تبدأ الممثّلة المصريّة، أمينة خليل، تصوير مسلسلها الجديد “لام شمسيّة”، المقرّر عرضه في النصف الاول من رمضان ٢٠٢٥.

في هذا السّياق ، صرّحت “خليل”، أنّ المسلسل يناقش قصّة حسّاسة ومُثيرة وهو يحتاج منها إلى التّركيز إذ تقدّم فيه دورًا جديدًا لأوّل مرة في مسيرتها الفنّيّة.

يشارك أمينة خليل، في بطولة مسلسل “لام شمسيّة”، الممثّلان أحمد السّعدني ومحمّد شاهين وغيرهما.

المسلسل من تأليف مريم نعّوم وإخراج كريم الشّنّاوي وهو مسلسل اجتماعيّ هادف يناقش قضيّة الاعتداء على الأطفال، في إطار علاقة زوجيّة متوترّة تجمع بين أمينة خليل ومحمّد شاهين.

نذكر أنّ أمينة خليل، قدّمت في رمضان ٢٠٢٣ مسلسل”الهرشة السّابعة”، الذي حظي بنجاح كبير، وشاركت كضيفة شرف في رمضان ٢٠٢٤ في مسلسلَي “الكبير أوي ٨” و “الحشّاشين”.

على صعيد السّينما، إنّ أحدث أعمال أمينة خليل فيلم “إكس مراتي”، إذ عبّرت في مؤتمر صحفيّ سابق، بحضور موقع “الخليج 365”، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم.

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شارك أمينة خليل، في بطولة فيلم “إكس مراتي”، كلٌّ من هشام ماجد، محمّد ممدوح، محمّد أوتاكا وغيرهم والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهّاب وإخراج معتزّ التّونيّ.