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مؤتمر صحفي لوزير المالية غدًا لاستعراض أرقام ومؤشرات مضامين ميزانية 2025

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الرياض - محمد الوسيري - يعقد يوم غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتناول إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 – 1447هـ (2025)، ويستعرض خلاله أرقام ومؤشرات مضامين الميزانية.

وسيجيب الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات ، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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