شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لوزير المالية غدًا لاستعراض أرقام ومؤشرات مضامين ميزانية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعقد يوم غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، الذي يتناول إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 – 1447هـ (2025)، ويستعرض خلاله أرقام ومؤشرات مضامين الميزانية.

وسيجيب الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية.