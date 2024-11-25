انت الان تتابع خبر بارزاني يرد على صهر صدام حسين بشأن حلبجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "شخصا يدعى جمال مصطفى التكريتي وهو صهر الدكتاتور العراقي السابق، اطلق في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، ادعاءً ينكر فيه الهجوم الكيماوي الذي اقترفه النظام البعثي السابق على حلبجة، وتمادى في ادعائه، ناسباً تصريحاً باطلاً لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، من أن (طائرتين إيرانيتين قصفتا حلبجة)!، وهو ادعاء عارٍ من الصحة وملفق، ولم يسبق لرئيس الحكومة أن أدلى بمثل هكذا تصريح".