المالكي: يجب حسم موضوع اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات أو البطاقة البايومترية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي خلال كلمة مصوره تابعتها الخليج 365، إن "موقف المحكمة الجنائية الدولية شجاع ويسجل لها"، مضيفا: "نتمنى من المؤسسات الدولية أن تعيد الاحترام للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم في الكيان الصهيوني".

وأشار الى ان "داعمي الكيان الصهيوني يرفضون حق الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم ضد الصهاينة"، موضحا ان "الشعوب حتى في الدول الداعمة للاحتلال تقف مع فلسطين".

تابع: "يجب الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات ويجب ايضاح نظام الانتخابات هل هي دائرة واحدة أم دوائر متعددة وهل هناك انتخابات مبكرة".

ولفت الى انه "يجب حسم موضوع اعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات أو البطاقة البايومترية"، مشيرا الى ان "المشاركة في الانتخابات واجب وليس حقا فقط لأن استقرار الدولة يعتمد عليها".

ودعا المالكي، "المواطنين إلى تحضير البطاقة البايومترية للمشاركة في الانتخابات ودعا ايضا الكتل السياسية والمسؤولين في الحكومة والنواب لتشريع القوانين المتعلقة بالمفوضية والعمل الانتخابي".

وأضاف: "أدعو المفوضية إلى الإسراع في منح البطاقة البايومترية للمواطنين"، مبينا ان "موقف المحكمة الجنائية الدولية بتجريم نتنياهو ووزير دفاعه السابق تاريخي".

واستدرك: "نتمنى من المؤسسات الدولية أن تعيد الاحترام للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم في الكيان الصهيوني"، مضيفا: "داعمو الكيان الصهيوني يرفضون حق الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم ضد الصهاينة".

وختم قائلا: "يجب الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات".