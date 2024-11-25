إعلان نتائج التعداد وأرقام الانتحار المقلقة.. التفاصيل بنشرة الظهيرة على السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - - السوداني يكشف خطوات العراق لمنع إشعال حرب واسعة بالمنطقة.. ويحذر من النوايا العدوانية للكيان الصهيوني



- اعلان النتائج الاولية للتعداد.. عدد سكان العراق يتجاوز 45 مليونا.. وفرق الاحصاء تباشر بآخر المراحل بغداد - ياسين صفوان - - السوداني يكشف خطوات العراق لمنع إشعال حرب واسعة بالمنطقة.. ويحذر من النوايا العدوانية للكيان الصهيوني- اعلان النتائج الاولية للتعداد.. عدد سكان العراق يتجاوز 45 مليونا.. وفرق الاحصاء تباشر بآخر المراحل - بسبب الضغوط النفسية وصعوبة الوضع الاقتصادي.. حالات الانتحار بين الشباب تسجل ارقاما مقلقة - حزب الله يشن هجوما هو الاعنف على اسرائيل.. ولبنان يعلق التدريس الحضوري في بيروت ومحيطها

