شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلى وبيراميدز لمجموعات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الأهلى وبيراميدز لخوض منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية، حيث سيواجه المارد الأحمر نظيره ستاد أبيدجان، فيما سيلتقى بيراميدز مع ساجرادا الأنجولى، ونرصد آخر استعدادات الفريقين لتلك المنافسات.س: متى يختتم الأهلى استعداداته لمواجهة ستاد أبيدجان؟
ج: يخوض الأهلى مرانه الأخير الليلة، استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي سيغيب عنها كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ووسام أبو على بسبب الإصابة.س: متى تقام مباراة الأهلى وستاد أبيدجان؟
ج: يبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان فى السادسة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.
س: فى أي مجموعة يقع الأهلى بدور مجموعات دورى الأبطال؟
س: متى يختتم بيراميدز استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولى؟
س: ما هو موعد مباراة بيراميدز وساجرادا؟
س: ماهى المجموعة التى يقع فيها بيراميدز؟
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