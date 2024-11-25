شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلى وبيراميدز لمجموعات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الأهلى وبيراميدز لخوض منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية، حيث سيواجه المارد الأحمر نظيره ستاد أبيدجان، فيما سيلتقى بيراميدز مع ساجرادا الأنجولى، ونرصد آخر استعدادات الفريقين لتلك المنافسات.

س: متى يختتم الأهلى استعداداته لمواجهة ستاد أبيدجان؟

ج: يخوض الأهلى مرانه الأخير الليلة، استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي سيغيب عنها كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ووسام أبو على بسبب الإصابة.

س: متى تقام مباراة الأهلى وستاد أبيدجان؟

ج: يبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان فى السادسة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

س: فى أي مجموعة يقع الأهلى بدور مجموعات دورى الأبطال؟

ج: الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بـ دوري أبطال أفريقيا، التي تضم "شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان".

س: متى يختتم بيراميدز استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولى؟

ج: ينهى الجهاز الفنى لنادى بيراميدز اليوم، الاثنين، استعداداته لملاقاة ساجرادا الانجولى بانطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز الفريق السماوى على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري المصري.

س: ما هو موعد مباراة بيراميدز وساجرادا؟

ج: بيراميدز يواجه ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: ماهى المجموعة التى يقع فيها بيراميدز؟

ج: ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب "ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي".