الامارات | 5 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم فور تناولها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن لبعض الأطعمة أن ترفع نسبة السكر في الدم فور تناولها، وهو الأمر الذي قد يعرضك إلى مشكلات صحية خطيرة.

وبحسب موقع everydayhealth، هناك 5 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم فور تناولها، وتشمل:

الخبز الأبيض

البرجر

اللبن

الخضراوات النشوية

الفواكه

ما السبب؟

هذه الأطعمة تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

نصائح مهمة

التحكم في كميات الطعام التي تتناولها.

الاستمتاع بوجبات أصغر من الحلويات والوجبات الخفيفة .

اختيار الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والشوفان.

الحفاظ على رطوبة الجسم.

التقليل من المشروبات السكرية.