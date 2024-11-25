من داخل الصالة الرياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بلوك رياضي ضيق

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة السورية نسرين طافش على الجمهور، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخالص، ظهرت فيها من داخل الصالة الرياضية بلوك رياضي مميز، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت ميكاجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت خطفت نسرين طافش الأنظار، بفستان رائع في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، واختارت اللون الأحمر لهذه المناسبة.

فستان نسرين من تصميم المصممة اللبنانية نور فتح الله، يتميز بتصميم الكتف الواحدة، مع حزام رفيع من نفس اللون لتحديد الخصر، وبقصة Mermaid في الجزء السفلي منه، ما أظهر رشاقة جسمها.

وبحسب الموقع الخاص بالمصممة اللبنانية، يصل سعرها الفستان إلى 46 ألف جنيه مصري، أي حوالى 927 دولار أميركي.

واعتمدت نسرين تسريحة الشعر المرفوع لابراز تصميم الفستان، المكياج الناعم والاكسسوارات الملفتة.

