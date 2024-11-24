شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "التجديف من أجل مصر" للترويج للسياحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تسليط الضوء على جمال مصر وتراثها الطبيعى والثقافي المتميز

- المجدف الهولندي المحترف "روب فان دير آر" يقوم برحلة تجديف بنهر النيل من بنى سويف إلى القاهرة⁠

في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار واستراتيجية الوزارة بتنويع المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وإبراز هذا التنوع وتطويره والترويج له، شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية مشروع "التجديف من أجل مصر 2024 " والذي يقوم خلاله المجدف الهولندى المحترف والمشهور "روب فان دير آر" برحلة تجديف لمدة أسبوع بمجرى نهر النيل بدءاً من بنى سويف وصولا إلى القاهرة.

ويهدف هذا المشروع إلى تسليط الضوء على جمال مصر وتراثها الطبيعى والثقافي المتميز، بالإضافة إلى الترويج لمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة، ورفع الوعى بأهمية الحفاظ على نهر النيل.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة فى هذا الحدث تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على التعاون مع سفارات الدول الأجنبية بمصر ولا سيما في الفعاليات والأحداث التي تلقي الضوء على المقصد السياحي المصري والترويج لمقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة والمختلفة، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الأحداث تخاطب شريحة من المهتمين بمنتج السياحة الرياضية بصفه عامة ومنتج سياحة المغامرات بصفة خاصة كما أنها تتماشى مع الاستراتيجية الترويجية للهيئة التى تهدف إلى الترويج لمقومات مصر السياحية، علاوة على الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة فى التعاون مع المؤسسات الخيرية.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين سفارة دولة هولندا بالقاهرة ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وشركة Aspire، وتحت رعاية عدد من الوزارات.