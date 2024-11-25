بالفيديو- إطلالة روان بن حسين بالزهري تسحر القلوب

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوكبغاية الجمال و الرقي، مرتدية فستان زهري رائعذات أكمام طويلة أوف شولدرز، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وربطت شعرها على شكل كعكة، مستعرضةً جمالها وأنوثتها.
وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، إذ كانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.
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